2026年6月14日、辻希美の長女である希空が自身のYouTubeチャンネルを更新。火鍋を食べながら雑談をする様子を公開した。 （関連：【画像あり】火鍋を食べながらChatGPTの質問に回答する希空） 今回希空は、新宿にある中国鍋店『海底撈火鍋』にやってきたようだ。さっそくスープや食材を注文。ChatGPTに質問を考えてもらい、答えながら食べていくようだ。「やってみたい企画」という質問に、希空は「弟とクレーン