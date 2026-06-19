株式会社ツインバードは、「感動シンプル」ラインより、『コードレススティック型クリーナー TC-E187W』を2026年7月2日に発売する。製品質量0.99kgと、ツインバード史上最軽量のコードレススティック型クリーナーとなる。 （関連：【画像】ハンディタイプとしても使えるのでちょっとした掃除に便利） 本製品は、1kgを切る軽量設計により、身体的な負担を抑えて部屋中を掃除