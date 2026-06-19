●きょう19日(金)は梅雨前線北上 夜にかけて次第に本降りに●あす20日(土)にかけて一時激しい雨も●大雨の危険度が高まる心配も 今後の情報等に注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 九州南岸付近に停滞し続ける梅雨前線の影響で、昨夜～今朝にかけても九州南部では度々活発な雨雲が流れ込んでいます。また、山口県内も今朝は少々分厚い雲に覆われてきました。 きょう19日(金)は、梅雨前線が次第に九州を北上し、県内に迫