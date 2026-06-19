「キャリアが停滞しない人」の特徴とは？同じ仕事を何年も続け、専門性は高まった。しかし、ふと、「このままでいいのだろうか？」と迷うことはないだろうか。長い人生、停滞することなく、いつまでも前進し続けるためにはどうすればいいのだろうか？そのためにできることを教えてくれるのが、書籍『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）だ。著書累計130万部を突破した「働き方」