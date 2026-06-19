男性歌謡ユニット「はやぶさ」のヒカル（39、ソロ名義は大滝ひかる）が11月いっぱいで所属芸能事務所「長良プロダクション」を退所し、芸能界を引退することを18日、発表した。12年2月に「ヨコハマ横恋慕」でデビューしソロでも活動してきた。コメントも公表し「なかなか結果を出すことができず、心苦しい気持ちとこのままで良いのだろうかという思いで葛藤していた」「デビュー15周年を迎え40歳を目前にした今、悩んで悩んで悩ん