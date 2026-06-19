SixTONES森本慎太郎（28）が18日、都内でシャンプーブランド「レチスパ」アンバサダー就任＆新CM発表会見に登壇した。CM衣装のオレンジ色のスーツで登壇し「（ティモンディの）高岸さんじゃないので」とおどけ冒頭から笑いを取った。泡立たない仕様の同商品について「爽快感や汚れの落ちをすごく感じた」と機能性を絶賛。「（TVのロケで）田んぼや島で開拓したり紫外線を浴びたりするワイルドな人間ですけど、新たな一面を感じられ