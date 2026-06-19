千原ジュニア（52）がこのほど、MCを務めるカンテレのバラエティー番組「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0時45分、関西ローカル）の収録に参加した。昨年3月以来となる日本武道館（27年3月29日）と新たに大阪城ホール（26年11月1日）で「東西2大ライブツアー」を開催することが決まり、「20代前半の頃に出させていただいた大阪城ホールに座王と共に戻ってこれるのが非常に感慨深い。非常に楽しみ」と喜んだ。また、19日放送の同番