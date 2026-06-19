元HKT48運上弘菜（27）が18日までに自身のXを更新。本格的な芸能活動の復帰を明言した。「お知らせですテレビ朝日特番「大真相」に出演させていただきます！」と報告し、「グループ卒業後からは、肩の力を抜いて自分のやりたい事を優先しながら、自分のペースで活動をしてきましたがこれをきっかけに、2年半ぶりに本格的に芸能活動に挑戦する事にしました。所属事務所に関しては株式会社充sに所属します。何卒応援の程よろしく