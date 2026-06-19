北川景子（39）が18日、都内で「ルーブル美術館展ルネサンス」（9月9日〜12月13日、東京・国立新美術館）記者発表会に出席した。「ルネサンス」がテーマの展覧会でアンバサダーに就任。常に展覧会情報をチェックするほどの絵画好きで「子どもを授かる前はよく誘っていましたね。夫（DAIGO）はふらっと付き添う感じ」と笑顔。最近は「長女も絵が好き」と明かし「娘の絵を額装するのが家でのブーム。画伯になるんじゃないかと話し