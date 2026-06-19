ダイヤモンド・オンラインで好評配信中の連載『タイミーさんが見た世界』が電子書籍になりました。発売を記念して、本書に収録されている電子書籍限定「著者みやーんZZさんのスペシャルインタビュー」の一部と、書籍に未収録の内容を特別配信します。100カ所以上のスキマバイト現場を経験してきたみやーんZZさんが語る「良い職場の条件」とは？（聞き手／ダイヤモンド・ライフ編集部）大谷翔平凱旋試合からプリクラ機搬入まで……1