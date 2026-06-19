日本代表は18日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。菅原由勢はオランダ代表戦で75分からピッチに立ち、FIFAワールドカップデビューを飾った。同じく途中投入の冨安健洋、伊東純也とともに右サイドを活性化。自身のスルーパスから伊東がCKを獲得し、鎌田大地の同点弾につながる活躍を見せた。「途中からでも、最初からでも、自分にできる最大限の準備をし