84年ロス五輪鉄棒金メダリストでタレントの森末慎二（69）が18日、都内で「クラシアン」新CM発売イベントにネプチューン原田泰造（56）と登壇した。かつて同社のCMに長く出演していた森末は今回、最新のAI技術で28年前の姿を映像に再現。撮影現場に行かずして“出演”を果たした。41歳の自身に「若いな〜。新CMと言われても当時のままだから変な感じ」。新イメージキャラクターに就任した原田に「『水のトラブルのおじさんだよ』と