お寺・仏像研究家でピン芸人のみほとけ（31）が、7月2日に京都でお寺フェス「THE極楽DAY・夏の仏教フェスin金戒光明寺」を主催する。午前11時から「経済×仏教トークセッション『推しと祈り』川邊健太郎と浄土宗僧侶が語る“宗教”と“アイドル”の交差点」。午後6時からは「THE極楽NIGHT in大本山金戒光明寺〜音楽×笑い×怪談の仏教エンタメフェス〜」。「経済×仏教−」は、19日に退任予定のLINEヤフー川邊健太郎会長（51）が自