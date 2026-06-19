交代策的中のスイスがマンザンビ＆バルガス躍動で今大会初勝利！…10人ボスニアは一矢報いるも初黒星FIFAワールドカップ2026・グループB第2節が18日に行われ、スイス代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表が対戦した。開幕節をいずれもドローで終え、拮抗した争いを印象付けたグループB。第2節ではスイスとボスニア・ヘルツェゴビナによるヨーロッパ勢対決が行われた。互いにある程度手の内を知る中でスタートした試合。立ち上