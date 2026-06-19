東海旅客鉄道（JR東海）の2026年3月期の業績は絶好調だった。営業利益、純利益は過去最高を記録している。一方で、工事に遅れが出ているリニア中央新幹線が、財務面にも大きな影響を与えている。リニア建設はJR東海の決算書をどう変えたのか。わかりやすく解説する。（中京大学国際学部・同大学院人文社会科学研究科教授矢部謙介）過去最高決算のJR東海一方でリニア建設は懸念材料東海旅客鉄道（以下、JR東海）の業績が好調だ