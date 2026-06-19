米倉涼子（50）が18日、都内で会見を開き、谷桃子バレエ団の公演「CINDERELLA（シンデレラ）」（新国立劇場オペラハウスで8月9〜11日）の出演が決定したと報告した。クラシックバレエを5歳から15年続け、同バレエ団の高等科では15年に94歳で亡くなった総監督の谷桃子さん本人からも指導を受けた経緯から、約10年ぶりの新作のオファーを受けた。米倉は「20歳過ぎてモデル業界に入り、遠ざかり挫折した人間」と自らを評した。企画の