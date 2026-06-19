日本代表は18日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。冒頭15分の公開パートでは、ラダーやボール回しで調整を実施した。疲労を考慮し、17日は別メニュー調整となった上田綺世は全体練習に復帰。久保建英はこの日もホテルでの治療となり、練習場に姿を見せなかった。同練習後、囲み取材に応じた鎌田大地は「チームメイトからもすごい弄られてはいるんで、