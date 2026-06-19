5月のカンヌ映画祭（フランス）で日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、19日公開）主演の岡本多緒（41）が18日、都内で行われたユニクロ「PEACE FOR ALL×難民映画基金ショートフィルム特別上映会」に登壇した。世界的な編集者の夫テンジン・ワイルド氏の母から、チベットからスイスに亡命した経緯を聞き、監督としてチベット系移民を描いた短編「マイ・スウィート・パーラ」を製作。「当事者じゃな