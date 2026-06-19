中道改革連合の小川代表は、19日にも立憲民主党・公明党に対し、合流に関する協議体の設置を呼びかける方向です。3党の合流を巡っては、中道・公明両党が早期の実現を目指す一方、立憲は慎重な姿勢で、正式な協議が行われていません。関係者によりますと、中道の小川代表は、19日にも立憲と公明に対し、合流について話し合う協議体の設置を呼びかける考えです。一方、立憲は、来週の25日にも党所属の国会議員を集めた両院議員懇談