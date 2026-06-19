俳優デビュー50周年の俳優・舘ひろしさん（76）にインタビュー。ターニングポイントとなった出会いや最近ハマっている甘いものについてなど意外な一面を明かしてくれました。主演映画『免許返納!?』（6月19日全国公開配給：東映）で、70歳を迎えた映画スターをコミカルに演じている舘ひろしさん。映画は、主人公が俳優仲間のバイク事故をきっかけに、免許返納をめぐる騒動に巻き込まれるコメディー作品です。舘さんのアイデアで