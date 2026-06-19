俳優の山〓賢人（31）が18日、都内でオーディオブランド「EDIFIER」新CM発表会に出席した。30周年を迎えた同ブランドと、アンバサダーの山〓は、ほぼ同い年。30代になって進化を感じる点を問われ、フリップに「アクション！！！」と記入。「まだ30代で体も元気に動くし、でもいろいろできることや知識が増えてきたので、今が一番頭も使いながら体も動かせるすごく良い時期。さらに頑張りたいという思いも込めて」と円熟期の到来を