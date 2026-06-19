名古屋市瑞穂区で18日夜、警察官の職務質問から逃走した車が、隣に停まっていた別の車に衝突する事故がありました。車はそのまま走り去っていて、警察が行方を追っています。警察によりますと、18日午後11時ごろ、瑞穂区新開町の駐車場に停まっていた車の運転手が警ら中のパトカーを見て目をそらしたため、警察官が職務質問しようと近づいたところ、突然、車を急発進させました。車は隣に停まっていた別の車に衝突し、