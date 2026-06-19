女優チョ・スミンが、キュートなスイムウェア姿を披露した。去る6月17日、チョ・スミンは自身のインスタグラムを更新。【写真】隙間が！チョ・スミン、スイムウェア姿キャプションには、英語で「浜辺に行く日も飛行機に乗る日も、ハートチークパックとともに可愛くしっとりと」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ベトナム旅行に出かけたチョ・スミンの姿を捉えたものである。彼女は砂浜のベンチに横た