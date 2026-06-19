形態解析の第一人者が案内する、新しい古生物学の世界！この世界に存在する生き物には、「かたち」が無数にあります。この限りない多様性はなぜ生まれ、どのように進化したのでしょうか。その背景には、どんな法則やパターンが隠れているのでしょうか。生物のかたちの進化史を、数理的なアプローチによって解明する「数理形態学」という学問の分野をご存知でしょうか。化石に残されたわずかな情報から、絶滅した古生物の生きざまや