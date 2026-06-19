猛暑、豪雨、大型台風……。昨今、こうした異常気象が毎年のように報道されています。異常気象は過去と比較して、本当に増加しているのでしょうか。また、増加しているとすれば、その原因は一体何で、日本列島の気候はこの先どうなっていくのでしょうか。ところで、近年急速な進歩を遂げたシミュレーション手法「イベント・アトリビューション」をご存知でしょうか。これは、人間活動による温室効果ガスの排出などが、異常気象の発