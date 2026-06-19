芸術家アルフォンス・ミュシャの世界観を現代に届けるMUCHAから、夏にぴったりの新作「TRIPOLI MARINE」が登場します。『トリポリの姫君イルゼ』に描かれたシェルや珊瑚、魚たちをモチーフに、爽やかなマリンテイストとミュシャならではの優美な曲線美を融合。アクセサリーからポーチ、ハンカチまで、夏の装いを華やかに彩るアイテムが揃います。 海の物語から生まれた特別なコレクション 「TRIPOLI MARI