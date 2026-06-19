スイス―ボスニア・ヘルツェゴビナ試合終了間際、チーム4点目となるPKを決め喜ぶスイスのシャカ（右）＝ロサンゼルス（ロイター＝共同）スイスが選手交代で攻勢を強めて快勝した。後半29分に投入直後のマンザンビがボレーで蹴り込んで先制すると、同39分には同じく途中出場のバルガスがネットを揺らし、6分後に再びマンザンビがゴール。追加タイムにはシャカがPKを決めた。ボスニア・ヘルツェゴビナは終盤にマフミッチが一矢を