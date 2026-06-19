きょうは梅雨前線の影響で、九州を中心に激しい雨の降る所がありそうです。晴れ間の出る所も、にわか雨や雷雨の可能性があります。西日本や東日本は真夏日になる所が多く、東京も30℃まで上がるでしょう。急な暑さにお気をつけください。【九州では雨脚強まる所も】梅雨前線が停滞する九州は雨が降りやすく、激しい雨の降る所があるでしょう。夜は四国や中国地方にも雨の範囲が広がっていきます。東日本や北日本は晴れ間の出る所も