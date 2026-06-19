じめじめとした蒸し暑さを感じる季節になり、あわてて衣替えに手をつけはじめた人も少なくないのではないでしょうか。どうやら、そんな季節の変化に反応しているのは人間だけではないようです。【写真】この季節はソファではなくてフローリングでごろん♪「一番涼しいとこに落ちてるいぬ」そんなコメントとともにXに投稿された写真が、注目を集めています。写っているのは、チワワの「みつば」ちゃん（7歳・女の子）。少し