2026年6月19日のNHK『あさイチ』プレミアムトークに小林虎之介さんが登場。『風、薫る』の虎太郎役について語ります。小林さんが『風、薫る』への思いを明かした2026年4月9日の記事を再配信します。*****日曜劇場『下剋上球児』やギャラクシー賞を受賞した『宙わたる教室』など話題作への出演が続く俳優の小林虎之介さん（28）。放送中の『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里）で、連続テレビ小説初出演を果たした。田中ひかるさ