英国で「カラベル」復活！フォルクスワーゲン商用車の英国法人は2026年6月11日（現地時間）、MPV＝マルチ・パーパス・ビークル（日本ではミニバン）の「カラベル（Caravelle）」と、キャンピング仕様の「カリフォルニア（California）」の改良を発表しました。あわせて、これまで英国で「マルチバン（Multivan）」として販売されてきた多人数乗用モデルに、由緒あるカラベルの名を復活させることも明らかにしています。【画像