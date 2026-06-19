DeNAの入来祐作コーチが、「中4日」の先発で交流戦の最終戦を締めたオリックスの九里亜蓮投手を、頼もしく見守り続けている。「中4日で登板、大したもんです。立派です。今やオリックスのエースですから」。入来コーチが驚きの声をあげたのは、交流戦最終盤だった。入来コーチはPL学園（大阪）、亜細亜大、本田技研から1996年ドラフト1位で巨人入り。躍動感あふれるフォームと打者に向かう強気のピッチングでロングリリーフ