日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダと２−２で引き分けた。終盤の88分に鎌田大地の同点ゴールで追いつき、チームのムードは良い。20日の第２節では、チュニジアと対戦する。第１節ではスウェーデンに１−５で大敗しているが、カタールW杯を経験している選手たちは、０−１で敗れたコスタリカ戦と同様の難しさを口にする。冨安健洋もそのひとりだ。 「難しい試合というか、簡単な試合で