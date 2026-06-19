日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、強豪オランダと対戦し、２−２で引き分けた。劇的な同点ゴールが生まれたのは、１−２で迎えた88分。伊東純也のCKに合わせた小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭にかすり、ネットに吸い込まれた。鎌田のラッキーなゴールにも見えるが、その前に秀逸な動きをしていた。小川と競り合おうとしたフィルジル・ファン・ダイクをブロックし、動きを制限していた