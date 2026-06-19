2025年の自民党総裁選挙に立候補した林総務大臣が18日夜、旧二階派を中心とするグループを率いる武田元総務大臣と会談しました。林大臣と武田氏は18日夜、東京都内のイタリア料理店で会食しました。党内の情勢などについて意見を交わしたものとみられます。林大臣は、2025年の総裁選で高市総理大臣、小泉防衛大臣に次ぐ3位で、「ポスト高市」に意欲があるとされます。一方、武田氏は旧二階派を中心とする議員約20人が所属する政策