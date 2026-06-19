踊り子・樋口みつはの写真集シリーズ『凡悩ガール』全5作を1冊にまとめた完全保存版『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』が、2026年8月15日に発売されることが決定した。予約受付は6月19日より順次スタートする。【別カット】壮大な海バックに…真っ赤なワンピースで儚げ表情見せる樋口みつは本作は、上京した1人の女性が東京という街に出会い、葛藤や迷いを抱えながら、自らの“凡悩”と向き合っていく姿を描いた写真集シリーズの