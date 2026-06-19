天皇陛下は、オランダでレンブラントやフェルメールの絵画の傑作をご覧になりました。天皇陛下は現地時間18日夕方、オランダのマキシマ王妃と共にアムステルダム国立博物館を訪れ、大規模な修復作業中のレンブラントの絵画「夜警」をご覧になりました。古くなった表面のニスを剥がす作業などについて真剣な表情で説明を聞かれていました。これに先立ち、ハーグのマウリッツハウス美術館を訪れオランダ絵画の「至宝」とされるフェル