ロシアの首都モスクワとその近郊にウクライナ軍による大規模なドローン攻撃があり、少なくとも17人がけがをしました。ロシア国防省は18日、ウクライナ軍のドローン555機を撃墜したと発表しました。ロシアメディアは2022年の軍事侵攻開始以降、最大規模の攻撃だと伝えています。モスクワ州の製油所や集合住宅が被害を受け、州知事によりますと、17人がけがをしました。市民：近くに住んでいる。怖い。別荘に行こうかと考えている。