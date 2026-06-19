元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が、ショートドラマ配信アプリ「BUMP」で、19日から全29話を一挙配信する「プロ彼女の条件4〜芸能人と結婚したい女たち〜」で、ドラマ初主演を務めることが決まった。18日までに日刊スポーツのインタビューに応じ、新境地の女優業への思いなどを語った。今年元日付でアップフロントプロモーションから、吉本興業へ所属事務所を変更。5月にはナインティナイン岡村隆史演出のコメディー舞台に出演