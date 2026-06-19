「何か少しでも力になれることがあるのかな」「力になりたい」――芳根京子が、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日放送)のチャリティーパートナーに就任する。中学生の頃にギラン・バレー症候群を経験した芳根は、小児がんと闘う小学3年生の女の子とともに、国技館から「家族の物語」を描くアートパフォーマンスに挑む。芳根京子○「何か少しでも力になれることがあるのかな」2023年の『24時間