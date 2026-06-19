「自分の声は、こういうことに使っていこうと思った」――。そう語るのは、難民問題に関心を寄せ実際に現地にも赴いた俳優・河合優実だ。18日、都内で行われた「FAST RETAILING × UNHCR 共同メディア説明会」に出席し、バングラデシュにあるロヒンギャ難民キャンプを訪れた自身の経験を語った。河合優実河合は、ミャンマーで故郷を追われた難民の幼い姉弟を描いた映画『LOST LAND／ロストランド』でナレーションを担当したことが