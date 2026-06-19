女優・のんがイメージ激変の着物姿が話題になっている。１９日までに自身のＳＮＳを更新し、ダークレッドの和装ショットを載せたのん。普段のナチュラルなイメージとは変わって、赤いリップが印象的なばっちりメイクで大人っぽい着物を着こなしている。この投稿にフォロワーからは「本当、色々な側面がありますね」「雰囲気、ガラリ一変」「ため息出ちゃうほど美しい」「花を髪に添えた花嫁のようで、とても素敵です」「おき