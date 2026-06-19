『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！ 舞台『ラブライブ！スクールアイドルミュージカル』に出演予定の由良朱合が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！ 由良朱合 ©栗山秀作／集英社 【プロフィール】由良朱合（ゆら・あかり）1999年3月12日生まれ広島県出身身長155cm血液型＝O型趣味＝漫画、サウナ、料理特技＝ダンス、DJ、生