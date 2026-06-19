立憲民主党議員による自衛隊差別とも取れる発言が強い批判を浴びている。「自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」【写真を見る】「父親が自衛官」の元首相“父親の職業への偏見”に苦しんだ過去を告白参議院決算委員会で15日、こんな発言をしたのは、同党の古賀千景参議院議員だ。「経済的」理由で入隊する若者が多いかどうかはさておき、「豊かな