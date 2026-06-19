【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い “今年一番来る”と期待される女性芸人が、なぜか任されるのは“クレイジーなおじさん”との喧嘩ばかり？藤本美貴のような存在になりたいという理想と、現実の仕事があまりにもかけ離れているそうで……。 【TVer】コンパで大盛り上がり間違いなし！カーネーション吉田が実践“フルーツゲーム”