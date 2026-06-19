「オバマ大統領センター」の開所式でスピーチするオバマ元米大統領＝18日、シカゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】オバマ元米大統領の業績を展示した複合施設「オバマ大統領センター」が中西部イリノイ州シカゴで完成し、18日に開所式が開かれた。約7万8千平方メートルの広大な敷地に博物館が入った8階建ての建物やホール、体育館が立ち並び、市の新たなランドマークとなりそうだ。19日から一般公開。米大統領は退任後