神奈川県小田原市は１８日、昨年１１月に死亡した身寄りのない生活保護受給者の死亡届を、担当だった市生活援護課職員（ケースワーカー）が半年以上にわたって出していなかったと発表した。遺体は火葬されないまま、葬儀会社に保管されている。発表によると、昨年１１月３０日、８０歳代の男性受給者が自宅アパートで死亡しているのを不動産管理会社の担当者が見つけた。小田原署は１２月５日、市へ死亡関係書類を提出したが、