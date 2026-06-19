東京女子プロレスは18日、都内で『SUMMERSUNPRINCESS’26』（7月18日、東京・後楽園ホール）に向けたタイトルマッチ調印式を開催した。プリンセス・オブ・プリンセス王座（王者＝荒井優希）に挑む山下実優が“愛弟子”からのベルト奪取を宣言した。6・7後楽園で荒井は上福ゆきを破り王座V3に成功。試合後、英国遠征のため、同大会を欠場していた山下がサプライズで登場。山下は5日（日本時間6日）、EVEのロンドン大会で