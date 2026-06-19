本日6月19日（金）の『ザワつく！金曜日』は、『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』との豪華合体3時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！実は、ドローンの国家資格（無人航空機操縦者技能証明）を取得すべく、今年1月からひそかに準備をはじめていた長嶋一茂。実地試験は無事クリアしたものの、慣れないパソコンを使った学科試験に苦戦してしまい、一