日本代表DF菅原由勢(ブレーメン)が盟友・久保建英を欠いて臨むチュニジア戦に向けて大いに意気込んだ。攻撃の中心として存在感を発揮してきた久保の欠場がチームにとって大きな損失であることは間違いなく、「タケはチームの中心だったし、タケが抜けるとチームとして何か変化があるのは当然だと思います」と菅原は言う。だが、その不在を嘆くだけではない。「逆にタケが抜けたからこそ、タケの代わりじゃなくて、自分自身が